Левитин: выступление российской команды в Токио показало всю мощь паралимпизма в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены достойно выступили на Паралимпийских играх в Токио и показали всю мощь паралимпизма в России. Такое мнение высказал помощник президента РФ Игорь Левитин на встрече с паралимпийцами в Москве.

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Вся страна аплодировала вам, давайте скажем спасибо всем, кто болел за ребят. Часто говорят, что вы герои спорта, но вы - герои жизни, которые доказали, что человек, который хочет победить в этой жизни, его ничего не сдержит. Очень рад, что вы сегодня показали всю мощь паралимпизма в России", - сказал Левитин.

"Девять лет мы ждали этого момента, и вы выступили очень достойно. Хочу поздравить спортсменов, тренеров, врачей и помощников, которые сделали все, чтобы вы выдержали эти испытания. Осталось три года до следующих Игр, думаю, мы снова встретимся здесь через три года. Мы уверены, что вы лучшие", - добавил Левитин.

Первое место в медальном зачете Игр заняла сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).