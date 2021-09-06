Тренер мальтийской сборной считает глупым говорить, что его команда сильнее российской

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная Мальты по футболу понимает, что российская команда превосходит ее в классе, отрицать это глупо. Об этом журналистам в понедельник заявил главный тренер мальтийской сборной Девис Манджа.

Матч между сборными России и Мальты пройдет 7 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 21:45 мск. Это будет третий матч для Валерия Карпина во главе сборной России, в июле он сменил Станислава Черчесова.

"Могу сказать, что я не настолько глуп, чтобы говорить, что Мальта сильнее России, но нам нужно играть в свой футбол", - сказал Манджа.

"Сейчас мы реализуем новый проект, мы стараемся привить игрокам новый подход к игре, она будет не той, что раньше. У нас есть представление о том, в какой футбол мы должны играть. Мы играем против различных соперников, и ко всем нужно относиться с уважением. Россия - это сильная команда, в которой играют очень сильные игроки. Наша попытка - играть в умный футбол", - заметил он.

Россияне занимают первое место в турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, команда набрала 10 очков в пяти матчах. На втором месте идет сборная Хорватии (10 очков, сборная России выше по разнице мячей), далее идут команды Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).