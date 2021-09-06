Тренер сборной Мальты назвал хорошей новостью пропуск Головиным матча с его командой

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пропуск полузащитником сборной России Александром Головиным матча отборочного турнира к чемпионату мира является хорошей новостью для мальтийской сборной. Об этом журналистам в понедельник заявил главный тренер команды Девис Манджа.

Тренер мальтийской сборной заявил, что сборная России стала другой при Карпине

Матч в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты пройдет 7 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 21:45 мск. Головин, выступающий за "Монако", не сможет помочь российской команде по причине травмы.

"Это хорошая новость, он очень сильный игрок", - сказал Манджа.

Россияне занимают первое место в турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, команда набрала 10 очков в пяти матчах. На втором месте идет сборная Хорватии (10 очков, сборная России выше по разнице мячей), далее идут команды Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).