Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем с мальтийцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года с командой Мальты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча состоится 7 сентября в Москве и начнется в 21:45 мск.

В общей группе тренируются 24 футболиста. Ранее в понедельник пресс-служба сборной России сообщила о том, что полузащитник Александр Головин пропустит предстоящую игру из-за небольшого повреждения мышцы бедра. На прошлой неделе расположение национальной команды покинули вратарь Сергей Песьяков (по решению тренерского штаба), защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Даниил Фомин (оба - травмы).

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков). Третью позицию занимают словенцы (7), четвертую - словаки (6). На пятой и шестой позициях в группе располагаются сборные Мальты и Кипра (по 4 очка).