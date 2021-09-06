Футболист сборной России Фернандес пропустит матч с командой Мальты из-за повреждения

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России Марио Фернандес не сыграет в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Мальты из-за повреждения. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встреча состоится 7 сентября в Москве и начнется в 21:45 мск. В понедельник Фернандес проводил тренировку по индивидуальной программе. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник Александр Головин пропустит предстоящую игру из-за небольшого повреждения мышцы бедра.

"Марио Фернандес попросил замену еще в матче с Хорватией. Стало получше, но не настолько, чтобы тренироваться сегодня и сыграть завтра. Головин к октябрьскому сбору должен восстановиться. Если будет здоров и будет играть, может быть вызван", - сказал Карпин.

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков). Третью позицию занимают словенцы (7), четвертую - словаки (6). На пятой и шестой позициях в группе располагаются сборные Мальты и Кипра (по 4 очка).