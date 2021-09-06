Хоккеист "Витязя" и сборной Латвии Индрашис сравнил тренеров Витолиньша и Бабенко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хоккеист Микс Индрашис считает, что между подходами к игре Харийса Витолиньша в сборной Латвии и Юрия Бабенко в подмосковном "Витязе" нет большой разницы. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

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В понедельник "Витязь" со счетом 2:3 уступил московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее Индрашис в составе сборной Латвии стал победителем группы E в финале олимпийского квалификационного турнира, команда выступит на Играх 2022 года.

"Хорошо себя чувствую, как я уже говорил, нет большой разницы между теми стилями игры, которые ставят Витолиньш и Бабенко. Поэтому и там работал, и здесь, нет больших отличий", - сказал Индрашис.

26 июля Федерация хоккея Латвии объявила о том, что национальную сборную возглавил многолетний ассистент Олега Знарка Харийс Витолиньш. Он сменил на посту Боба Хартли, который руководил латвийской командой с 2016 года.

В таблице Западной конференции "Витязь" идет шестым с четырьмя очками в активе. В следующем матче подольский клуб 10 сентября примет казанский "Ак Барс".