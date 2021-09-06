"Спартак" впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 победил в овертайме подольский "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 766 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (5-я минута), Александр Хохлачев (11) и Эмиль Петтерссон (64). У гостей отличились Нико Оямяки (19) и Александр Яремчук (44).

Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский "Адмирал" (4:1) и хабаровский "Амур" (3:1).

"Витязь" потерпел второе поражение кряду, ранее подмосковная команда уступила "Сочи" (5:6, ОТ) и победила "Торпедо" из Нижнего Новгорода (6:3).

"Спартак" занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. "Витязь" идет шестым с четырьмя очками в активе.

В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Витязь" на следующий день примет казанский "Ак Барс".