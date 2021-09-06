"Спартак" впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 победил в овертайме подольский "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 766 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (5-я минута), Александр Хохлачев (11) и Эмиль Петтерссон (64). У гостей отличились Нико Оямяки (19) и Александр Яремчук (44).
Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский "Адмирал" (4:1) и хабаровский "Амур" (3:1).
"Витязь" потерпел второе поражение кряду, ранее подмосковная команда уступила "Сочи" (5:6, ОТ) и победила "Торпедо" из Нижнего Новгорода (6:3).
"Спартак" занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. "Витязь" идет шестым с четырьмя очками в активе.
В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Витязь" на следующий день примет казанский "Ак Барс".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|10-4
|6
|2
|СКА
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|16-7
|6
|3
|Динамо М
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|4
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|7-7
|4
|5
|Сочи
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|11-9
|4
|6
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|13-12
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|6-6
|3
|8
|Динамо Мн
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-11
|2
|10
|Торпедо
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-7
|2
|11
|Йокерит
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|7-11
|0
|12
|Северсталь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-7
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|11-5
|6
|2
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-3
|4
|3
|Салават Юлаев
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-3
|4
|4
|Металлург
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-3
|4
|5
|Трактор
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|7-7
|3
|6
|Ак Барс
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-7
|2
|7
|Куньлунь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-14
|2
|8
|Сибирь
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2-7
|1
|9
|Амур
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3-10
|1
|10
|Адмирал
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|6-17
|1
|11
|Барыс
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-7
|0
|12
|Автомобилист
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-10
|0