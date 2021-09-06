{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

В понедельник красно-белые обыграли в овертайме "Витязь" со счетом 3:2
Эмиль Петтерссон ("Спартак") и Миро Аалтонен ("Витязь") Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Эмиль Петтерссон ("Спартак") и Миро Аалтонен ("Витязь")
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 победил в овертайме подольский "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 766 зрителей.

На эту тему
ЦСКА победил "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги
ЦСКА победил "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (5-я минута), Александр Хохлачев (11) и Эмиль Петтерссон (64). У гостей отличились Нико Оямяки (19) и Александр Яремчук (44).

Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский "Адмирал" (4:1) и хабаровский "Амур" (3:1).

"Витязь" потерпел второе поражение кряду, ранее подмосковная команда уступила "Сочи" (5:6, ОТ) и победила "Торпедо" из Нижнего Новгорода (6:3).

"Спартак" занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. "Витязь" идет шестым с четырьмя очками в активе.

В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Витязь" на следующий день примет казанский "Ак Барс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Спартак321000010-46
2СКА320100016-76
3Динамо М22000008-14
4ЦСКА32000017-74
5Сочи311000111-94
6Витязь310002013-124
7Локомотив21001006-63
8Динамо Мн21000015-52
9Динамо Р310000210-112
10Торпедо21000016-72
11Йокерит30100027-110
12Северсталь20000023-70
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард311100011-56
2Нефтехимик22000009-34
3Салават Юлаев22000009-34
4Металлург22000008-34
5Трактор20100107-73
6Ак Барс31000027-72
7Куньлунь310000210-142
8Сибирь20000112-71
9Амур30000123-101
10Адмирал30001026-171
11Барыс20000022-70
12Автомобилист20000024-100

 

Теги
КХЛ
КХЛ
Два гола 16-летнего Мичкова помогли СКА разгромить "Адмирал" в матче КХЛ
Нападающий стал третьим в списке самых молодых хоккеистов, отметившихся голом в КХЛ
Два гола 16-летнего Мичкова помогли СКА разгромить "Адмирал" в матче КХЛ
Читать полностью