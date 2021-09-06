ЦСКА победил "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 6 сентября. Московский ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 350 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Сергей Плотников (2-я минута), Михаил Григоренко (4), Константин Окулов (5) и Клас Дальбек (34). У хозяев шайбу забросил Игорь Руденков (26).

Подопечные Сергея Федорова одержали вторую победу подряд и располагаются на третьем месте в Западной конференции, набрав четыре очка в трех матчах. "Сочи" с такими же показателями идет строчкой ниже.

В следующем матче ЦСКА 8 сентября сыграет в гостях с казанским "Ак Барсом". "Сочи" на следующий день на выезде встретится с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" в гостях уступил омскому "Авангарду" (2:3, ОТ), хельсинкский "Йокерит" дома победил челябинский "Трактор" (5:4, ОТ), рижское "Динамо" в гостях обыграло китайский "Куньлунь Ред Стар" (6:5).