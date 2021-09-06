Футболист "Вест Хэма" Крал считает, что Зобнин способен играть в Английской премьер-лиге

Английский клуб объявил о переходе Крала из "Спартака" 31 августа. Чешский игрок будет выступать в команде на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определенных условиях.

"Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе "Вест Хэма", что они прислали официальное предложение в "Спартак". Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня", - сказал Крал.

"Если бы можно было бы взять с собой кого нибудь из "Спартака", я взял бы Рому Зобнина. На мой взгляд, он игрок с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой. Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова", - добавил он.

Кралу 23 года, он выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего за москвичей он провел 60 матчей во всех турнирах, отдав шесть результативных передач. За национальную сборную Крал провел 23 матча и забил два гола.

Зобнину 27 лет, он является воспитанником иркутской "Звезды". За "Спартак" выступает с 2016 года, перейдя и столичного "Динамо". За красно-белых Зобнин провел 155 матчей, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. В 2017 году стал чемпионом страны. С марта 2015 года регулярно вызывается в сборную России, в составе которой провел 38 матчей.