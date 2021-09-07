Игорь Акинфеев подтвердил, что не собирается возвращаться в сборную России

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года после домашнего чемпионата мира.

"Мы в обычной жизни общаемся со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] (бывший главный тренер сборной России - прим. ТАСС), познакомились с Виталием Витальевичем [Кафановым] (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС), я человек открытый. Когда они задавали мне этот вопрос, то я четко понимал, что ответ был дан в 2018 году, свою позицию было бы глупо менять. Одно дело - какой-то форс-мажор, как с Украиной. С другой стороны, я сказал в своем обращении, что мне хочется видеть новые лица среди вратарей, чтобы они прогрессировали, потому что в 36 лет трудно прогрессировать и нужно играть на стабильно хорошем уровне. И эти ребята должны заслуживать место в сборной и тянуть ее наверх, я со всеми хорошо поговорил, мы пообщались, посмеялись, но свое решение менять не буду, я дал слово родителям, семье, буду его держать до конца", - сказал Акинфеев.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018. Всего на его счету 111 матчей за главную команду, по этому показателю он уступает только бывшему одноклубнику Сергею Игнашевичу (127).