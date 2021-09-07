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Бокс

Рой Джонс выступит с премьерой песни на боксерском поединке в Красноярске

Среди зрителей боя россиянина Александра Беспутина против мексиканца Маурисио Пинтора будут разыграны пять пар перчаток с автографом Джонса
Рой Джонс Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Рой Джонс
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший боксер Рой Джонс - младший выступит со своей новой песней на боксерском поединке Александра Беспутина и Маурисио Пинтора, который пройдет в Красноярске 11 сентября. Об этом журналистам сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

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Беспутин проведет бой за титул Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold с чемпионом Мексики, континентальным латиноамериканским чемпионом в полусреднем весе Пинтором. Также красноярцы увидят еще 10 боксерских поединков.

"Мы разговаривали с моим другом, самым настоящим гражданином России - Роем Джонсом. Рой Джонс приедет сюда, будет премьера его песни", - сообщил Хрюнов.

По словам промоутера, среди зрителей поединка будут разыграны пять пар перчаток с автографом Джонса.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат, бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

Джонсу 52 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. Музыкальную карьеру Джонс начал в 2001 году.

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