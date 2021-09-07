Мария Саккари стала последней четвертьфиналисткой US Open

Первая ракетка мира Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open

В заключительном матче четвертого круга гречанка Мария Саккари, занимающая 18-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла канадку Бьянку Андрееску (7-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Саккари. 21-летняя Андрееску в третьем сете с трудом передвигалась по корту из-за травмы. В четвертьфинале Саккари сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (4), обыгравшей в четвертом круге россиянку Анастасию Павлюченкову (15).

Матч продолжался 3 часа 29 минут и стал одним из самых длинных в истории женских турниров US Open. Рекорд турнира по продолжительности игры в женском одиночном разряде был установлен на текущем чемпионате. 31 августа две встречи - Ребеки Масаровой из Испании с Аной Богдан из Румынии и Элизе Мертенс из Бельгии с Ребеккой Петерсон из Швеции - продлились 3 часа 40 минут.