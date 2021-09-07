Мария Саккари стала последней четвертьфиналисткой US Open

ТАСС, 7 сентября. Стали известны все участницы стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.
В заключительном матче четвертого круга гречанка Мария Саккари, занимающая 18-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла канадку Бьянку Андрееску (7-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Саккари. 21-летняя Андрееску в третьем сете с трудом передвигалась по корту из-за травмы. В четвертьфинале Саккари сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (4), обыгравшей в четвертом круге россиянку Анастасию Павлюченкову (15).
Матч продолжался 3 часа 29 минут и стал одним из самых длинных в истории женских турниров US Open. Рекорд турнира по продолжительности игры в женском одиночном разряде был установлен на текущем чемпионате. 31 августа две встречи - Ребеки Масаровой из Испании с Аной Богдан из Румынии и Элизе Мертенс из Бельгии с Ребеккой Петерсон из Швеции - продлились 3 часа 40 минут.
Саккари впервые вышла в четвертьфинал US Open. Лучшим результатом 26-летней гречанки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2021). Андрееску выиграла US Open в 2019 году.
В других матчах четвертьфинала британка Эмма Радукану (150) встретится с Белиндой Бенчич (12) из Швейцарии, украинка Элина Свитолина (5) - с Лейлой Фернандес (73) из Канады, белоруска Арина Соболенко (2) - с чешкой Барборой Крейчиковой (9). Впервые в истории мужских и женских турниров US Open ни один американец не сыграет в четвертьфинале.
US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).