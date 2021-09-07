Первая ракетка мира Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу 34-летнего серба, занимающего первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open, где встретится с итальянцем Маттео Берреттини (шестое место в рейтинге ATP).

В июле Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Roland Garros. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Бруксби 20 лет, он занимает 99-ю строчку мирового рейтинга. Выход в четвертый круг на текущем US Open является лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема. В третьем круге Бруксби обыграл россиянина Аслана Карацева (6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).