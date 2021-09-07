Грищук сыграет в составе сборной России на шахматной онлайн-олимпиаде

Шипов: у шахматиста Грищука не было реальных шансов на победу в турнире претендентов

В каждой команде выступят шесть основных участников и шесть запасных, в состав должны быть включены минимум три женщины, два юниора и две юниорки.

Российскую команду на турнире представят Александр Грищук, Даниил Дубов, Владимир Федосеев, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина. Капитан команды - Александр Мотылев.

Соревнования пройдут с 8 по 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы, в одной группе с командой России выступят сборные Аргентины, Германии, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Парагвая, Украины и Чехии. В день будет проводиться по три тура, партии будут проходить с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.