Глава оргкомитета Олимпиады в Токио надеется, что Игры 2030 года пройдут в Саппоро

ТАСС, 7 сентября. Глава оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото выразила надежду, что зимние Игры 2030 года пройдут в Саппоро. Слова Хасимото приводит портал Inside the Games.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября. Соревнования в столице Японии планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021 год.

"Я уверена, что кандидатура Саппоро на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года очень серьезная. Надеюсь, что это станет реальностью, и Игры пройдут в Саппоро. Кроме того, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония снова сможет принять у себя летние Олимпийские и Паралимпийские игры", - сказала Хасимото.

Саппоро принимал зимние Олимпийские игры в 1972 году. В 2022 году зимняя Олимпиада пройдет в Пекине (Китай), в 2026 году - в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).