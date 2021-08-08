В Токио на фоне церемонии закрытия Олимпиады проходит демонстрация противников Игр

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Протестная акция противников Олимпиады проходит в воскресенье в Токио, где в ближайшее время начнется церемония закрытия летних Олимпийских Игр, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Десятки человек с транспарантами, растяжками и флагами собрались в 200 м от национального олимпийского стадиона, где пройдет церемония закрытия Игр. Ближе к стадиону протестующие подойти не смогут - периметр вокруг спортивного объекта полностью огорожен, вход внутрь разрешен только аккредитованным участникам Игр и журналистам.

Митингующие скандируют лозунги, призывая местные власти отказаться от проведения Паралимпийских Игр, которые должны пройти в Токио с 24 августа по 5 сентября. Главным аргументом протестующих является сложная эпидемиологическая ситуация в Токио из-за новой волны распространения коронавируса. Протестующие взяты в плотное кольцо из полицейских.

В последние недели по всей Японии в целом и в Токио - в частности почти на ежедневной основе обновлялись рекорды суточного прироста новых случаев инфицирования. Однако местные власти подчеркивают: рост числа заражений напрямую никак не связан с проведением в Токио Олимпиады, а виной тому - стремительное распространение дельта-штамма.

На протяжении двух недель токийской Олимпиады противники Игр регулярно проводили митинг и демонстрации, однако они были немногочисленными.

Летние Олимпийские игры завершатся в Токио 8 августа.