Двукратный чемпион Паралимпиады Асташов не ждал от себя таких высоких результатов в Токио

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио велогонщик Михаил Асташов не ожидал, что сможет так успешно выступить на соревнованиях. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

Асташов выступал на Играх в велоспорте, хотя ранее он занимался триатлоном. Он завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, выиграв в трековой гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.

"Я не могу сказать, что велоспорт был новым видом для меня, в триатлон уже входил велосипедный этап, я уделял внимание велосипедной подготовке. Но рекордов я не ожидал, для меня самого это было очень радостно, очень здорово. Конечно, далось нелегко, олимпийские медали не даются легко никому, это была планомерная, систематичная подготовка", - сказал он.

За время Паралимпиады Асташов побил два мировых рекорда в велоспорте на треке.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, местные СМИ писали, что он стал подрабатывать, чтобы заработать на поездку на Игры в Токио. Сам спортсмен позже заявил, что таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У Асташова нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.