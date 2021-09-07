Юран: сборной России по футболу нужно забить быстрый гол в матче против мальтийцев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российским футболистам нужно забить быстрый гол в ворота сборной Мальты в матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск", бывший игрок сборной России Сергей Юран.

"Команда Мальты тем непредсказуема, что на нее ничего не довлеет, то есть получится выиграть - вообще здорово, проиграет - понятно, что уровень ниже сборной России, скажем так, но он и должен быть ниже, - сказал Юран. - Такие команды опасны тем, что могут выдать результат, а могут провалить [матч]. В последней игре сборной Мальты со словенцами на выезде (сборная Словении одержала победу со счетом 1:0 - прим. ТАСС), соперник забил с пенальти. Мы привыкли думать и предполагать, что счет должен был быть 2:0, 3:0, но на самом деле не все так просто"

"Все будет зависеть от сборной России. То, что [главный тренер российской команды] Валерий Карпин сказал, что команда после матча с киприотами (российские футболисты на выезде обыграли команду Кипра со счетом 2:0 - прим. ТАСС) находится в удручающем состоянии в физическом плане, - может, жара сказывалась, но он же исходил не из температуры, а из того, что во втором тайме команда подустала, поэтому главного тренера настораживает. Такого уровня сборным нельзя дать почувствовать, что они могут увезти какие-то очки, то есть чем быстрее ты забиваешь этим командам, тем проще с ними играть, если не получается, то команда мобилизуется. Конечно, сборной России следует забить быстрый гол, если ты быстрее забиваешь, то и соперник начинает подрагивать, попытается пойти в атаку - здесь и проще играется, поэтому фактор быстрого мяча является одним из определяющих", - добавил собеседник агентства.

Юран отметил, что команду Мальты нельзя называть проходным соперником. "Для сборной России важно победить и набрать очки, которые запланированы по идее, - отметил он. - Сейчас сборная прилично обновилась, поэтому нужна победа, игра забывается, а результат остается, поэтому для сборной важно побеждать".

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков), третью позицию занимают словенцы (7), четвертую - словаки (6). На пятой и шестой позициях в группе располагаются сборные Мальты и Кипра (по 4 очка).