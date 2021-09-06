"Они мне как дети": Валерий Карпин об игроках сборной России перед матчем с мальтийцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ходе пресс-конференции перед последним в этом месяце отборочным матчем чемпионата мира против команды Мальты достаточно нетривиально и в какой-то степени откровенно ответил на вопросы. Специалист рассказал о том, почему ему доставляет удовольствие нынешняя работа и как он намерен восстановиться после тяжелого для себя сентябрьского отрезка.

На пресс-конференцию Карпин пришел с Федором Смоловым, что наводило на мысль о том, кто будет капитаном сборной в матче с командой Мальты во вторник. Ранее Карпин сказал, что одного единственного капитана в сборной сейчас нет - они будут разными в каждом матче. Пока капитанами становились те, кто приходил на пресс-конференцию до игр: с хорватами это был Георгий Джикия, с киприотами - Дмитрий Баринов.

"Я решил, что на пресс-конференции будет Смолов. Будет ли он капитаном? Может быть. Все игроки - потенциальные капитаны. Если он будет в составе, то может быть капитаном", - сказал Карпин.

Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионата России, в свою очередь рассказал, как он относится к тому, что не участвовал в матче с хорватами. "Мы с Валерием Георгиевичем общались раньше. Это нормальная ситуация, рабочий момент", - ответил он.

Форвард не стал предметно вспоминать нюансы, при которых он не попал в заявку на чемпионат Европы. При этом он прокомментировал свой известный пост в Instagram с вызывающим комментарием после объявления расширенного списка сборной на Евро.

"Я не давал комментариев и интервью, этот пост был выложен после оглашения списка. Я не попал в состав, у меня был сложный сезон, это не касалось сборной. Это было подведение итогов сложного сезона. Просто процитировал музыканта, с которым общаюсь", - вспомнил Смолов.

Коряга и бензин

Из кадровых вопросов речь шла о Марио Фернандесе и травмировавшемся Смолове. Во вторник натурализованный бразилец сыграть не должен.

"Марио Фернандес попросил замену еще в матче с Хорватией. Стало получше, но не настолько, чтобы тренироваться сегодня и сыграть завтра. [Александр] Головин к октябрьскому сбору должен восстановиться. Если будет здоров и будет играть, может быть вызван", - сказал Карпин.