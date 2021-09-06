"Они мне как дети": Валерий Карпин об игроках сборной России перед матчем с мальтийцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ходе пресс-конференции перед последним в этом месяце отборочным матчем чемпионата мира против команды Мальты достаточно нетривиально и в какой-то степени откровенно ответил на вопросы. Специалист рассказал о том, почему ему доставляет удовольствие нынешняя работа и как он намерен восстановиться после тяжелого для себя сентябрьского отрезка.
На пресс-конференцию Карпин пришел с Федором Смоловым, что наводило на мысль о том, кто будет капитаном сборной в матче с командой Мальты во вторник. Ранее Карпин сказал, что одного единственного капитана в сборной сейчас нет - они будут разными в каждом матче. Пока капитанами становились те, кто приходил на пресс-конференцию до игр: с хорватами это был Георгий Джикия, с киприотами - Дмитрий Баринов.
"Я решил, что на пресс-конференции будет Смолов. Будет ли он капитаном? Может быть. Все игроки - потенциальные капитаны. Если он будет в составе, то может быть капитаном", - сказал Карпин.
Смолов, который является лучшим бомбардиром чемпионата России, в свою очередь рассказал, как он относится к тому, что не участвовал в матче с хорватами. "Мы с Валерием Георгиевичем общались раньше. Это нормальная ситуация, рабочий момент", - ответил он.
Форвард не стал предметно вспоминать нюансы, при которых он не попал в заявку на чемпионат Европы. При этом он прокомментировал свой известный пост в Instagram с вызывающим комментарием после объявления расширенного списка сборной на Евро.
"Я не давал комментариев и интервью, этот пост был выложен после оглашения списка. Я не попал в состав, у меня был сложный сезон, это не касалось сборной. Это было подведение итогов сложного сезона. Просто процитировал музыканта, с которым общаюсь", - вспомнил Смолов.
Коряга и бензин
Из кадровых вопросов речь шла о Марио Фернандесе и травмировавшемся Смолове. Во вторник натурализованный бразилец сыграть не должен.
"Марио Фернандес попросил замену еще в матче с Хорватией. Стало получше, но не настолько, чтобы тренироваться сегодня и сыграть завтра. [Александр] Головин к октябрьскому сбору должен восстановиться. Если будет здоров и будет играть, может быть вызван", - сказал Карпин.
Далее последовали уже вопросы, которые могли заставить главного тренера сборной быть откровенней, а его ответы имели шанс быть разобранными на мемы, как это было с "клоуном вместо Дзюбы". Тренера спрашивали, в частности, о том, нравится ли ему эта работа по сравнению с тем, когда он тренировал в клубах.
"Вопрос, подходит ли мне эта работа, не ко мне. Нравится или не нравится? Работа интенсивная - за шесть дней три игры. В клубе, когда нет матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы, более спокойно, здесь более ответственно и интенсивно проходит", - сказал он.
На мем дня в этот раз могло претендовать изречение тренера о том, как он намерен отдохнуть после последнего в сентябре матча. "Сейчас не могу оценить это все, голова занята другим. После примерно 10 дней надо будет уехать в лес, на природу и пропасть, сто процентов. Чтобы восстановить эмоции, здоровье - это точно", - подчеркнул он.
Стоит отметить, как он сравнил себя с "корягой, которая очень много бегает" в ответ на вопрос, сумел ли бы он попасть в состав нынешней сборной России. В разговоре о питании команды Карпин сказал, что пытается с помощниками показать игрокам, как правильно нужно питаться. "Вы же не станете заправлять машину 92-м бензином", - отметил он.
"Говорить об усталости после 20 игр смешно"
Ощущается, что на своих подопечных Карпин не смотрит свысока и относится к ним даже как-то по-отечески. "Честно говоря, нет, - ответил тренер на вопрос, разочаровал ли его кто-либо. - Были игроки, которые очаровали. Смотришь на игрока - да, хороший, а оказывается, что он лучше, чем думал. Разочарований не было".
"У меня никогда не было так много футболистов такого качества. Это лучшие футболисты страны, они мастеровитые, поэтому это интересно", - добавил он.
Ранее в Instagram Российского футбольного союза появился видеоролик, в котором Карпин спрашивал у игроков с утра, насколько они устали после матча с киприотами. Тренер не стал это называть казенным словом "отчетность".
"Да, они для меня как дети, пока они здесь. Я не говорил, что так (говорить о своем состоянии - прим. ТАСС) делают только дети. Это делают футболисты в каждом возрасте. Для них это как зубы почистить", - отметил он.
С другой стороны, Карпин отметил, что нынешний календарь не является тяжелым для игроков, которые в большей своей массе выступают в Тинькофф - Российской премьер-лиге. "Надеюсь, игроки поняли, прониклись, они впитывают информацию, которую мы даем. Будет больше матчей, к октябрю наши футболисты сыграют максимум 20 встреч, и говорить о накопившейся усталости после 20 матчей, на мой взгляд, смешно - в Европе играют больше. Говорить про октябрь и то, что все пропало, нельзя: надеюсь на сознательность футболистов, которые прочувствовали, что здесь другая скорость и интенсивность", - сказал он.
После игры с киприотами Карпин отметил, что ему не понравилась игра и физическое состояние команды во втором тайме. Критиковать своих футболистов по горячим следам, чего обычно его предшественники старались избегать, он не боится. И футболисты должны это понимать перед матчем пускай даже со сборной Мальты, против которой они уже во вторник выйдут на поле стадиона "Спартака".