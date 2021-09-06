Карпин сообщил, что намерен после матчей сборной России в сентябре "пропасть" на природе

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин намерен отдохнуть после сентябрьских матчей команды в рамках отбора на чемпионат мира. Об этом он рассказал журналистам.

Карпин считает, что уровень сборной Мальты по футболу сильно вырос за 25 лет

Карпин в качестве главного тренера национальной команды дебютировал в матче с хорватами 1 сентября (0:0) в Москве. Во второй игре россияне победили на выезде киприотов (2:0).

"Вопрос, подходит ли мне эта работа, не ко мне. Нравится или не нравится? Работа интенсивная - за шесть дней три игры. В клубе, когда нет матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы, более спокойно, здесь более ответственно и интенсивно проходит", - сказал он.

"Сейчас не могу оценить это все, голова занята другим. После примерно 10 дней надо будет уехать в лес, на природу и пропасть, сто процентов. Чтобы восстановить эмоции, здоровье - это точно", - добавил он.

В заключительном сентябрьском матче россияне сыграют с командой Мальты в Москве 7 сентября.