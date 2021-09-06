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ЧМ-2022 по футболу

Карпин считает, что уровень сборной Мальты по футболу сильно вырос за 25 лет

Тренер сравнил уровень нынешней сборной Мальты и той, против которой он играл в 1996 году
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Разница в уровне сборной Мальты по футболу по сравнению с тем, когда против нее играл нынешний главный тренер российской команды Валерий Карпин, огромна. Об этом он рассказал журналистам.

Карпин в составе сборной России принимал участие в матче против мальтийцев в феврале 1996 года (2:0).

"Разница огромна между сборной Мальты 25 лет назад и сейчас - это небо и земля. Подтянулись маленькие команды, Мальта в последнем туре проиграла 0:1 (команде Словении - прим. ТАСС), пропустив, скажем так, с сомнительного пенальти. На поле не видно, что это карликовая сборная", - сказал Карпин.

Отборочный матч чемпионата мира Россия - Мальта пройдет 7 сентября в Москве на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 21:45 мск.

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ЧМ-2022 по футболу
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