Карпин: используемая в сборной России практика отчетности для игроков не нова в футболе

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Появившаяся в сборной России при Валерии Карпине практика отчетности для игроков по усталости после матча не является новизной в футболе. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее в Instagram сборной России появилось видео, в котором Карпин спрашивал у полузащитника Рифата Жемалетдинова, как он оценил утром усталость после игры.

"Это не новая отчетность, это общепринятая в той же Испании практика. Так дети в Испании делают. Видимо, для России это новое, все удивляются. Это общедоступная практика, ничего сверхъестественного нет, это нормально", - сказал он.

Карпин ответил на вопрос ТАСС, почему на сборе оказалось семь травмированных игроков. "Даже не знаю, семь или нет. Первые футболисты травмировались не здесь, они приехали после тура [РПЛ]. У нас ни одной тренировки даже со средней нагрузкой не было, и в сборной некогда тренироваться - мы играем и восстанавливаемся", - сказал Карпин.

"Игры 1, 4 и 7 сентября. Это связано с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность", - добавил он.