{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Смолов назвал Карпина требовательным, справедливым и современным тренером

Нападающий сборной России отметил, что главный тренер команды требует проделывать много высокоинтенсивной работы

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов считает главного тренера команды Валерия Карпина требовательным и справедливым специалистом. Об этом он сообщил журналистам.

На эту тему
Смолов заявил, что его пост в соцсети не касался объявления состава сборной России на Евро
Смолов заявил, что его пост в соцсети не касался объявления состава сборной России на Евро

Карпин возглавил команду в конце июля. "Требовательный, справедливый, современный", - сказал Смолов.

Форвард, отметившийся двумя голевыми передачами в отборочном матче чемпионата мира с командой Кипра (2:0), рассказал о требованиях Карпина к игрокам и о том, как осваивается в команде молодежь. "Требования проделывать больше высокоинтенсивной работы, изменилась схема, изменились требования. Главное - результат команды. Рад, что удалось помочь отличиться партнерам", - отметил он.

"Мы помогаем и конкурируем, и несмотря на юный возраст, они [молодые игроки] готовы конкурировать. Они - одни из немногих, кто готов к требованиям тренера. У них большой потенциал и большое будущее, и то, что у нас нет одного капитана, показывает, что мы все равны. Это помогает им освоиться", - отметил Смолов.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Карпин: перенос тура премьер-лиги помог тренерскому штабу сборной России
6-й тур РПЛ был перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе Карпина
Читать полностью