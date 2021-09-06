Смолов назвал Карпина требовательным, справедливым и современным тренером

Карпин возглавил команду в конце июля. "Требовательный, справедливый, современный", - сказал Смолов.

Форвард, отметившийся двумя голевыми передачами в отборочном матче чемпионата мира с командой Кипра (2:0), рассказал о требованиях Карпина к игрокам и о том, как осваивается в команде молодежь. "Требования проделывать больше высокоинтенсивной работы, изменилась схема, изменились требования. Главное - результат команды. Рад, что удалось помочь отличиться партнерам", - отметил он.

"Мы помогаем и конкурируем, и несмотря на юный возраст, они [молодые игроки] готовы конкурировать. Они - одни из немногих, кто готов к требованиям тренера. У них большой потенциал и большое будущее, и то, что у нас нет одного капитана, показывает, что мы все равны. Это помогает им освоиться", - отметил Смолов.