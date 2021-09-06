Смолов заявил, что его пост в соцсети не касался объявления состава сборной России на Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Пост в социальной сети Instagram футболиста Федора Смолова после победы в финале Бетсити - Кубка России не касался решения тогдашнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать игрока на чемпионат Европы. Об этом журналистам рассказал Смолов.

После финала, в котором "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" (3:1), Смолов один из постов в соцсетях сопроводил вызывающей фразой, в которой многие углядели реакцию на решение Черчесова не вызывать Смолова в расширенный список сборной России на турнир. Смолов вошел в резервный список команды.

"Я не давал комментариев и интервью, этот пост был выложен после оглашения списка. Я не попал в состав, у меня был сложный сезон, это не касалось сборной. Это было подведение итогов сложного сезона. Просто процитировал музыканта, с которым общаюсь", - сказал он.