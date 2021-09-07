Российский футбольный союз снял запрет на регистрацию игроков с "Локомотива"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с московского "Локомотива" запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

3 сентября палата по разрешению споров запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новичков из-за задолженности перед грузинским футболистом Соломоном Кверквелией, который выступал за красно-зеленых в 2017-2020 годах. Московский клуб должен был выплатить задолженности по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам за сезон-2019/20 и проценты за задержку.

С 7 сентября "Локомотив" имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях.