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Футбол в России

Российский футбольный союз снял запрет на регистрацию игроков с "Локомотива"

Палата по разрешению споров 3 сентября запретила клубу регистрировать новичков из-за задолженности перед Соломоном Кверквелией
Футболисты "Локомотива" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с московского "Локомотива" запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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3 сентября палата по разрешению споров запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новичков из-за задолженности перед грузинским футболистом Соломоном Кверквелией, который выступал за красно-зеленых в 2017-2020 годах. Московский клуб должен был выплатить задолженности по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам за сезон-2019/20 и проценты за задержку.

С 7 сентября "Локомотив" имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях.

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