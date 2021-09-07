Кубок Стэнли выставлен игроком "Анахайма" Волковым в столичной хоккейной школе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кубок Стэнли представлен на обозрение в московской хоккейной школе "Пингвины" нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Александром Волковым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Трофей был привезен в Москву игроками "Тампы", действующего обладателя Кубка Стэнли, Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и Андреем Василевским в понедельник. Волков выигрывал кубок в составе "Тампы" в сезоне-2019/20, в сезоне-2020/21 он провел за команду 19 матчей, набрав 5 (3 гола + 2 результативные передачи) очков, а в конце марта 2021 года был обменян в "Анахайм", за который в 18 играх набрал 8 (4+4) очков. В прошлом году Кубок Стэнли не был привезен в Россию из-за пандемии коронавируса.

Волков является воспитанником "Пингвинов". С 2013 по 2017 годы форвард выступал в системе СКА в Молодежной и Высшей хоккейных лигах. В 2017 году он переехал в Северную Америку, где спустя два года в составе "Тампы" дебютировал в НХЛ и в 2020 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли 8 сентября будет представлен в школе "Белые Медведи", воспитанником которой является Кучеров. 9 сентября трофей отправится в Нижнекамск, уроженцем которого является Сергачев.