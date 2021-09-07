Церемония, посвященная памяти погибших хоккеистов "Локомотива", прошла на месте катастрофы

ТУНОШНА /Ярославская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония, посвященная 10-летию катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в результате которой погибли хоккеисты клуба "Локомотив", прошла на месте трагедии в поселке Туношна, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Панихида по погибшим 10 лет назад хоккеистам "Локомотива" прошла в Ярославле

Посетить церемонию смогли все желающие. "Локомотив" заказал несколько автобусов для родственников и друзей погибших. В Туношну прибыли десятки болельщиков клуба, многие пришли с атрибутикой клуба.

На месте трагедии прошла служба по погибшим в авиакатастрофе, каждый был назван поименно.

В траурных мероприятиях приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, представители областного правительства и мэрии Ярославля, руководство клуба "Локомотив". Также по приглашению клуба в Ярославль прибыли послы Чехии и Словакии. Они вместе с родными и близкими погибших и болельщиками возложили к мемориалу цветы.

В 19:30 мск на "Арене-2000" начнется матч регулярного чемпионата КХЛ между "Локомотивом" и минским "Динамо". Гости выйдут на лед в форме образца сезона-2011/12.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.