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US Open

Тарпищев: Медведев должен дойти до финала US Open с учетом показываемой им игры

Во вторник российский теннисист стал полуфиналистом турнира в США
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев должен дойти до финала Открытого чемпионата США с той игрой, которую он показывает в Нью-Йорке. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Во вторник Медведев победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа в четвертьфинале US Open со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

"По моим понятиям, Даня должен быть в финале, - сказал Тарпищев. - А дальше - посмотрим на степень усталости остальных. Нервная система у Медведева в порядке, физика тоже. И по сетке складывается все неплохо, но когда все так хорошо, в этом и опасность. Играет он очень хорошо".

В полуфинале Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Теги
US OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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