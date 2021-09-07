Тарпищев: Медведев должен дойти до финала US Open с учетом показываемой им игры

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев должен дойти до финала Открытого чемпионата США с той игрой, которую он показывает в Нью-Йорке. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open

Во вторник Медведев победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа в четвертьфинале US Open со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

"По моим понятиям, Даня должен быть в финале, - сказал Тарпищев. - А дальше - посмотрим на степень усталости остальных. Нервная система у Медведева в порядке, физика тоже. И по сетке складывается все неплохо, но когда все так хорошо, в этом и опасность. Играет он очень хорошо".

В полуфинале Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.