Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open

ТАСС, 7 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Первая ракетка мира Джокович впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина, выступающего на турнире под вторым номером посева. В полуфинале он сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией (55-е место в мировом рейтинге) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12-й номер посева).

Медведев остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде, Евгений Донской и Карен Хачанов проиграли в первом круге, Аслан Карацев и Андрей Рублев - в третьем.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021). В прошлом году он дошел до полуфинала US Open.

Ван де Зандсхюлпу 25 лет, он располагается на 117-й строчке рейтинга АТР. Нидерландец впервые принимал участие в Открытом чемпионате США. Ван де Зандсхюлп показал свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).