Тренер минского "Динамо" считает, что играть в Ярославле 7 сентября - большая честь

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Возможность играть в Ярославле в день 10-летия катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда хоккейного клуба "Локомотив", является большой честью. Такие мнение журналистам высказал главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт.

Во вторник "Динамо" со счетом 4:3 обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Локомотив" впервые после катастрофы провел матч 7 сентября. До сезона-2018/19 КХЛ не проводила игр в этот день, до текущего сезона на 7 сентября не выпадали матчи "Локомотива".

"Хотелось бы сказать, что для всех нас большая честь находиться в такой день в Ярославле, почтить память погибших", - сказал после матча Вудкрофт.

Главный тренер ярославцев Андрей Скабелка не считает, что атмосфера этого дня повлияла на игроков. "Мне сложно сказать [повлиял ли этот день на настрой], но если мы посмотрим все три матча, которые мы сыграли, то в принципе они похожи. Может, конечно, мы не так слабо играли первые периоды в первых играх, но это нас уже настораживает", - сказал Скабелка.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

"Локомотив" с тремя очками в трех матчах занимает восьмое место в таблице Западной конференции, минское "Динамо", набравшее четыре очка в трех играх, располагается на четвертой строчке. Следующий матч "Локомотив" проведет 10 сентября в гостях против московского ЦСКА. В этот же день "Динамо" в Минске сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".