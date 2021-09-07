Нурмагомедов назвал отличным результат сборной России в сентябрьских матчах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Набранные сборной России по футболу семь очков по итогам матчей в сентябре являются отличным результатом. Об этом журналистам рассказал бывший чемпион мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов.

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

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Российские футболисты обыграли в отборочном матче чемпионата мира команду Мальты со счетом 2:0.

"Нормально пацаны сыграли - три матча за неделю и семь очков, поэтому я считаю, что это отлично", - сказал он.

"Понравился еще сэйв Гилерме", - вспомнил он эпизод с моментом у ворот сборной России.

Ранее россияне сыграли вничью с хорватами (0:0) и победили киприотов (2:0).