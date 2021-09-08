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ЧМ-2022 по футболу

Дворкович отметил, что у сборной России по футболу пока нет игры

В матче отборочного раунда чемпионата мира россияне со счетом 2:0 обыграли мальтийцев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не имеет игры. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

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"Игры пока нет, победа есть. Трудовая. Что думал, когда был момент у ворот и свист с трибун? Главное - Гилерме спас, все остальное сейчас уже неважно", - сказал Дворкович.

По мнению Дворковича, отличия между работой Валерия Карпина и предыдущего главного тренера команды Станислава Черчесова прослеживаются. "И по игрокам, и по игре. Но пока, повторюсь, команда нуждается в улучшениях. Работы очень много", - отметил он.

"В чем нужны улучшения? Во всем! И в функциональной готовности, и в опорной зоне. В атаке все слишком неаккуратно, пока еще работать и работать, но, думаю, главный тренер знает это и без моих комментариев", - добавил он.

В следующем отборочном матче россияне примут команду Словакии 8 октября.

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