Дворкович отметил, что у сборной России по футболу пока нет игры

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

Россияне обыграли в отборочном матче чемпионата мира команду Мальты со счетом 2:0.

"Игры пока нет, победа есть. Трудовая. Что думал, когда был момент у ворот и свист с трибун? Главное - Гилерме спас, все остальное сейчас уже неважно", - сказал Дворкович.

По мнению Дворковича, отличия между работой Валерия Карпина и предыдущего главного тренера команды Станислава Черчесова прослеживаются. "И по игрокам, и по игре. Но пока, повторюсь, команда нуждается в улучшениях. Работы очень много", - отметил он.

"В чем нужны улучшения? Во всем! И в функциональной готовности, и в опорной зоне. В атаке все слишком неаккуратно, пока еще работать и работать, но, думаю, главный тренер знает это и без моих комментариев", - добавил он.

В следующем отборочном матче россияне примут команду Словакии 8 октября.