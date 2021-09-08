Дворкович отметил, что у сборной России по футболу пока нет игры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не имеет игры. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.
Россияне обыграли в отборочном матче чемпионата мира команду Мальты со счетом 2:0.
"Игры пока нет, победа есть. Трудовая. Что думал, когда был момент у ворот и свист с трибун? Главное - Гилерме спас, все остальное сейчас уже неважно", - сказал Дворкович.
По мнению Дворковича, отличия между работой Валерия Карпина и предыдущего главного тренера команды Станислава Черчесова прослеживаются. "И по игрокам, и по игре. Но пока, повторюсь, команда нуждается в улучшениях. Работы очень много", - отметил он.
"В чем нужны улучшения? Во всем! И в функциональной готовности, и в опорной зоне. В атаке все слишком неаккуратно, пока еще работать и работать, но, думаю, главный тренер знает это и без моих комментариев", - добавил он.
В следующем отборочном матче россияне примут команду Словакии 8 октября.