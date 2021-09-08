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US Open

Теннисист Медведев прокомментировал выход в полуфинал US Open

Во вторник россиянин победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа в четвертьфинале со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

ТАСС, 8 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев надеется выступить в этом году на Открытом чемпионате США (US Open) лучше, чем в предыдущие два раза. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

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Во вторник Медведев победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа в четвертьфинале US Open со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 и вышел в полуфинал турнира. Ранее россиянин уже играл на данной стадии. В 2019 году он сумел дойти до финала US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В 2020 году Медведев в полуфинале проиграл австрийцу Доминику Тиму.

"В 2019 году был мой первый прорыв на турнире Большого шлема, так что Нью-Йорк уже в моем сердце, особенно финал против Рафаэля [Надаля], - сказал Медведев. - В прошлом году я все же дошел до полуфинала, где уступил Доминику [Тиму], который играл потрясающе. Я просто хочу выступить немного лучше, чем в прошлые два раза, и сделать этот последний маленький шаг, который является самым сложным".

В полуфинале US Open Медведев сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

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