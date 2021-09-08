Сборная Нидерландов разгромила команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу

ТАСС, 8 сентября. Сборная Нидерландов по футболу дома победила команду Турции со счетом 6:1 в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

У победителей хет-трик сделал Мемфис Депай, который отличился на 16, 38 (с пенальти) и 54-й минутах, также голы на счету Дэви Классена (1), Гуса Тила (80) и Дониэлла Малена (90). У команды Турции отличился Дженгиз Ундер (92). В других матчах группы G сборная Черногории сыграла вничью с латвийцами (0:0), а команда Гибралтара на выезде проиграла норвежцам (1:5). На первом месте в турнирной таблице располагается сборная Нидерландов (13), следом идут команды Норвегии (13), Турции (11), Черногории (8), Латвии (5) и Гибралтара (0).

В группе А сборная Сербии в гостях сыграла вничью с командой Ирландии (1:1), португальцы на выезде победили азербайджанцев (3:0). Турнирную таблицу возглавляет команда Португалии (13 очков), далее идут сборные Сербии (11), Люксембурга (6), Ирландии (2) и Азербайджана (1). В группе D команда Казахстана на выезде сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (2:2), французы дома обыграли финнов (2:0). На первой строчке турнирной таблицы располагается команда Франции (12), следом идут сборные Украины (5), Финляндии (5), Боснии и Герцеговины (3) и Казахстана (3).

В группе F датчане на своем поле победили израильтян (5:0), сборная Шотландии в гостях обыграла австрийцев (1:0), молдаване на выезде потерпели поражение от команды Фарерских островов (1:2). Первое место в турнирной таблице занимают датчане (18), следом идут команды Шотландии (11), Израиля (10), Австрии (7), Фарерских островов (4) и Молдавии (1).

В группе H сборная России дома победила команду Мальты со счетом 2:0, хорваты обыграли словенцев (3:0), словаки одержали победу над киприотами (2:0). В турнирной таблице с 13 очками в активе лидируют хорваты, сборная России располагается на второй строчке (13), третье место занимают словаки (9), словенцы идут четвертыми (7), пятое место занимают мальтийцы (4), шестое - киприоты (4).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В финальную часть турнира выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах. Команды, финишировавшие на вторых местах, поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.