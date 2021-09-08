Карпин заявил, что доволен игрой российских футболистов в прессинге в матче с мальтийцами

ТАСС, 8 сентября. Футболисты сборной России хорошо действовали в прессинге по ходу матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с командой Мальты. Об этом в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

Встреча прошла в Москве и завершилась победой российских футболистов со счетом 2:0.

"Многое получалось сегодня, особенно в прессинге, - отметил Карпин. - Мы после прессинга забили первый гол. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать, но без тренировок это сделать сложно. Сборная Мальты ничего не боится, разыгрывает мяч в своей штрафной".

"Можно тренировать выход из обороны, позиционную атаку. Но что касается моментов вблизи ворот, это в больше степени зависит от мастерства игроков. Безусловно, есть наигранные комбинации", - добавил главный тренер сборной России.

В трех сентябрьских матчах сборная России не пропустила ни одного мяча, сыграв вничью с хорватами (0:0) и обыграв команду Кипра (2:0). Во всех играх ворота команды защищал Маринато Гилерме. "Гилерме всегда был классным вратарем, его уровень не вызывал сомнений. Всегда есть периоды в жизни и в сезоне, когда кто-то лучше, кто-то хуже", - сказал Карпин.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем туре сборная России 8 сентября примет команду Словакии.