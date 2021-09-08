{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Карпин: сборная России по футболу выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах

Команда набрала семь очков в матчах против сборных Хорватии, Кипра и Мальты
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России выполнила минимальную задачу в сентябрьских матчах отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

На эту тему
Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира
Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

Во вторник сборная России со счетом 2:0 дома обыграла команду Мальты в матче шестого тура отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Задачу минимум мы выполнили, - заявил Карпин. - Семь очков после трех матчей есть. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой".

Ранее в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России на выезде победила команду Кипра (2:0) и на своем поле сыграла вничью с хорватами (0:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем отборочном матче россияне примут команду Словакии 8 октября.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
КХЛ
"Мы сыграем за вас". "Локомотив" почтил память погибшей 10 лет назад команды
Ярославский клуб впервые после катастрофы 2011 года провел матч регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября
"Мы сыграем за вас".
Читать полностью