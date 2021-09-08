Карпин: сборная России по футболу выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России выполнила минимальную задачу в сентябрьских матчах отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Во вторник сборная России со счетом 2:0 дома обыграла команду Мальты в матче шестого тура отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Задачу минимум мы выполнили, - заявил Карпин. - Семь очков после трех матчей есть. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой".

Ранее в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России на выезде победила команду Кипра (2:0) и на своем поле сыграла вничью с хорватами (0:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем отборочном матче россияне примут команду Словакии 8 октября.