Карпин объяснил отсутствие футболиста сборной России Джикии в матче с мальтийцами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Футболист сборной России Георгий Джикия не появился на поле в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты из-за усталости. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин заявил, что доволен игрой российских футболистов в прессинге в матче с мальтийцами

Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 2:0. Место Джикии в центре обороны занял Максим Осипенко, который провел дебютный матч за национальную команду.

"Состояние Джикии оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость", - сказал Карпин.

В компенсированное время встречи после удара Осипенко защитник сборной Мальты вынес мяч с линии ворот. Видеоассистенты рефери просмотрели эпизод и не зафиксировали взятия ворот. "Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли", - отметил главный тренер сборной России.

Во вторник исполнилось 10 лет со дня гибели игроков и тренеров ярославского хоккейного клуба "Локомотив" в авиакатастрофе. Во втором тайме на табло появилось изображение в память о трагедии, а на трибунах - баннер. На полотне было написано "Со льда в вечность. 07.09.2011". "Эту победу от себя и команды хочу посвятить ярославскому "Локомотиву", разбившемуся 10 лет назад", - заключил Карпин.

В следующем матче отборочного турнира сборная России 8 октября примет команду Словакии.