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ЧМ-2022 по футболу

Дюков: российским футболистам еще нужно привыкнуть к игровым принципам Карпина

Во вторник сборная России в Москве одержала победу над командой Мальты со счетом 2:0
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Футболистам сборной России нужно время, чтобы привыкнуть к игровым принципам и стилю, который требует новый главный тренер Валерий Карпин. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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"Было важно одержать победу, мы ее одержали, конечно, по игре есть вопросы. Безусловно, если вы спросите, что понравилось, понравился результат. Это дебют нового главного тренера, он исповедует несколько иной стиль игры - она строится по несколько иным принципам. Нужно время, чтобы команда начала следовать тем принципам и тому стилю, который требует главный тренер", - отметил Дюков.

"Я был уверен, что удастся одержать победу, мы контролировали ход игры. Да, было несколько моментов у наших ворот, которые создавали мы сами. Считаю, что даже если бы Мальте удалось сравнять счет, нашли бы в себе силы, чтобы выйти вперед и победить с разницей хотя бы в два мяча", - добавил президент РФС.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем туре сборная России 8 сентября примет команду Словакии.

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