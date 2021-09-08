Футболист Джикия рассказал, что получил отдых в матче с мальтийцами из-за повреждения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал отдохнуть защитнику Георгию Джикии в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды Мальты из-за травмы. Об этом журналистам рассказал Джикия.

Во вторник россияне в Москве победили мальтийцев со счетом 2:0. Джикия не вышел на поле, до этого он провел два полных матча против сборных Хорватии (0:0) и Кипра (2:0). В одном из матчей защитник держался за пах.

"Есть ли проблемы со здоровьем? Ну да, это проблема, которая сегодня немного повлияла на то, что Валерий Георгиевич дал мне небольшую передышку, - сказал Джикия. - Мы с ним говорили по этому поводу, за что я ему благодарен. Он обратил внимание на это, и, учитывая, что впереди много матчей за клуб и сборную, а следующий сбор тоже важен, сегодня решили так, благодарен ему за это".

"Может ли эта проблема помешать сыграть с "Химками" 11 сентября? Завтра приеду сюда и мы посмотрим все еще раз с докторами в клубе и примем решение", - добавил защитник.

Джикия считает, что сборная России выполнила хорошую работу. "Почему сегодня свистели болельщики? Был отрезок, когда команда Мальты контролировала мяч, и болельщики выразили недовольство, это нормально. Ожидали сопротивления от мальтийцев, потому что и в прошлой игре было достаточно тяжело справляться с их выходом из обороны, сегодня это тоже увидели. Самое главное на сегодняшний день, считаю, что мы могли выполнить - выполнили, заработали семь очков, понятно, что с хорватами тоже хотели победить, но ничья. На сегодняшний день результат был важнее", - заключил Джикия.

В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).