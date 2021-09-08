Дюков: футболисты сборной России получат премиальные только за выход на чемпионат мира

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России получат премиальные в случае попадания в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Во вторник сборная России в Москве одержала победу над командой Мальты со счетом 2:0 в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

"У сборной будут премиальные только в том случае, если она квалифицируется на чемпионат мира, за победу в отдельно взятом матче премиальные не полагаются, - сказал Дюков. - Надеюсь и верю в то, что нам удастся получить путевку в Катар. Отборочный турнир показывает, что сборная Мальты уже не та, что была 10 лет назад. Легко ее обыграли только хорваты, команда Словакии сыграла вничью, а неплохая сборная Кипра проиграла".

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадет победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.