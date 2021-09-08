Футболист Осипенко заявил, что доволен дебютом за сборную России

ТАСС, 8 сентября. Защитник футбольного клуба "Ростов" Максим Осипенко доволен дебютом за сборную России. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

"По игре остаются вопросы". Россияне победили команду Мальты в отборе на чемпионат мира

В среду сборная России обыграла команду Мальты со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Осипенко провел дебютную игру за национальную команду. На 91-й минуте защитник после подачи углового переправил мяч в ворота, однако его с линии выбил игрок мальтийцев. Видеоассистенты рефери (VAR) просмотрели эпизод и не зафиксировали взятия ворот.

"Доволен дебютом, конечно. Как могу быть недовольным, если мы выиграли? В конце сразу понимал, что гола не будет, я видел, что мяч не пересек линию", - сказал Осипенко.

Осипенко 27 лет, игрок выступает за "Ростов" с января 2020 года и является капитаном команды. В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Осипенко провел шесть матчей и забил один гол.