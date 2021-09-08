"По игре остаются вопросы". Россияне победили команду Мальты в отборе на чемпионат мира

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты дома обыграли команду Мальты в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадиона "Открытие-Банк-Арена".

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Сборная России открыла счет уже на 10-й минуте - капитан команды Федор Смолов перехватил передачу мальтийского защитника, адресованную вратарю, и пробил в касание. "Многое получалось сегодня, особенно в прессинге, - отметил после игры главный тренер россиян Валерий Карпин. - Мы после прессинга забили первый гол. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать, но без тренировок это сделать сложно. Сборная Мальты ничего не боится, разыгрывает мяч в своей штрафной". Перед началом встречи на счету сборной России было 10 очков и первое место в группе H. Столько же очков набрали и хорваты, однако подопечные Карпина опережали их из-за количества забитых голов. Для того, чтобы сохранить преимущество в турнирной таблице, россиянам необходимо было забивать еще, однако мальтийцы стали все чаще угрожать воротам Маринато Гилерме. В концовке первого тайма нападающий сборной Мальты Люк Монтебелло перехватил слабую передачу Далера Кузяева на голкипера и с острого угла пробил по пустым воротам, однако мяч прошел рядом со штангой.

Пока у нас перерыв, посмотри, как в концовке мы чуть не привезли себе гол. Мальтиец мог оформить лучший мяч дня. Траектория – просто pic.twitter.com/SNSpnr2fcR — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

"Оцениваю так же, как и с командой Кипра, качество игры среднее, даже ниже среднего, - рассказал ТАСС бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. - Команда Мальты нам могла забить гол в раздевалку после грубой ошибки, чуть в пустые ворота не забили, не забывайте, что это сборная Мальты. Преждевременно начали хвалить, хотя я даже после первой игры с хорватами думал, что мы ничего такого не сделали. Команда Мальты показала, что сборная у них довольно подросла". Влашич вытащил хорватов на первое место В конце второго тайма россиянам удалось забить второй мяч - вышедший на замену Зелимхан Бакаев уверенно реализовал пенальти.

На эту тему Карпин заявил, что доволен игрой российских футболистов в прессинге в матче с мальтийцами

Счет мог быть и 3:0 - дебютировавший за россиян Максим Осипенко после подачи углового переправил мяч в ворота, однако его с линии выбил защитник мальтийцев. Видеоассистенты рефери (VAR) просмотрели эпизод и не зафиксировали взятия ворот. "Подавали угловой, была борьба, [Дмитрий] Баринов чиркнул мяч на дальнюю штангу, я дотянулся до него и ударил. Я думаю, что там гола не было, сразу это понял", - сказал защитник "Ростова" в эфире телеканала "Матч ТВ". Осипенко вышел на поле в стартовом составе вместо защитника Георгия Джикии. "Состояние Джикии оценивали после игр, он сыграл две встречи по 90 минут. Состояние у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко - даже анализы крови показывали усталость", - сказал Карпин.

Какой спорный момент. Осипенко не забил. Или забил?



Арбитры ВАР посмотрели и не засчитали. А как думаешь ты – был гол? pic.twitter.com/LIS131O3oT — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

Хорваты в параллельном матче со словенцами забили три безответных гола, заключительный мяч на счету бывшего игрока московского ЦСКА Николы Влашича. Крупная победа позволила финалистам чемпионата мира - 2018 обойти россиян в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов. Напрямую в финальную часть чемпионата мира выходят победители 10 групп, вторые команды будут участвовать в стыковых матчах. Команда получит премиальные только за выход на чемпионат мира Качество игры сборной России после матча оценил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. "Было важно одержать победу, мы ее одержали, конечно, по игре есть вопросы. Безусловно, понравился результат. Это дебют нового главного тренера, он исповедует несколько иной стиль игры - она строится по несколько иным принципам, нужно время, чтобы команда начала следовать тем принципам и тому стилю, который требует главный тренер", - отметил глава РФС.

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Дюков также заявил, что команда получит премиальные только за выход на чемпионат мира. "За победу в отдельно взятом матче премиальные не полагаются, - сказал он. - Надеюсь и верю в то, что нам удастся получить путевку в Катар. Отборочный турнир показывает, что сборная Мальты уже не та, что была 10 лет назад. Легко ее обыграли только хорваты, команда Словакии сыграла вничью, а неплохая сборная Кипра проиграла", - подчеркнул он. По словам Карпина, задачу-минимум россияне по итогам сентябрьских матчей выполнили, набрав семь очков после ничьей с хорватами (0:0) и побед над командами Кипра и Мальты с одинаковым счетом 2:0. "Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой", - заключил Карпин. 8 октября россияне дома сыграют с командой Словакии, из-за перебора желтых карточек встречу пропустит атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Команды уже встречались в рамках отборочного турнира, игра в Трнаве 30 марта завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Словакии.