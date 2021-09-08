Лучший бомбардир "Уфы" в текущем сезоне Агаларов заявил, что хочет забивать в каждой игре

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лучший бомбардир футбольного клуба "Уфа" в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамид Агаларов ставит перед собой цель забивать в каждой игре. Об этом форвард рассказал ТАСС.

Во вторник молодежная сборная России обыграла команду Мальты со счетом 6:0 в матче второго тура отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года (игроки не старше 21 года), Агаларов забил два гола. В чемпионате России нападающий провел шесть матчей, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу.

"Я думаю, что это [успешный старт сезона] благодаря моим партнерам по команде - и в сборной, и в клубе, всем людям, которые меня поддерживают, и, безусловно, благодаря Всевышнему. Только благодаря ему я забиваю голы", - сказал Агаларов.

"Цель только одна - забивать в каждой игре. Выходить в каждом матче с желанием забить и победить. Поэтому таких целей [по количеству голов за сезон] не ставлю, сколько мячей получится, столько забью. Но буду стараться забивать в каждой игре", - добавил футболист.

В первом туре квалификации молодежного чемпионата Европы россияне проиграли испанцам со счетом 1:4. "Не сказал бы, что прям было легко против мальтийцев, соперник старался брать инициативу, разыгрывать, играть в пас, - отметил Агаларов. - Но готовились к прессингу, к постоянному давлению, и я считаю, что у нас это получилось. Какие выводы после испанцев? Это две разные игры, в матче с испанцами мы больше играли от обороны, а здесь нужно было уже играть в атаку, прессинговать, забивать побольше мячей".

Агаларову 21 год, вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в клубе Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Волгарь". Нападающий перешел в "Уфу" из махачкалинского "Анжи" в январе 2020 года.