Галактионов ожидал, что матч молодежной сборной России против мальтийцев будет тяжелее

ХИМКИ /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов ждал, что матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) сложится тяжелее. Об этом Галактионов сообщил журналистам.

Во вторник сборная России в Химках победила команду Мальты со счетом 6:0. В предыдущем туре россияне проиграли испанцам со счетом 1:4, а мальтийцы обыграли сборную Северной Ирландии (4:1).

"Игрой доволен, очень важно было после матча с испанцами восстановить команду физически, психологически, ментально, - сказал Галактионов. - Мы готовили две игровые модели под матчи против сборных Испании и Мальты. Сегодня агрессивная игра, в принципе модель, которую мы нарабатывали со многими сборными, она удалась вне зависимости от уровня команды".

"Безусловно, ожидали, что матч сложится тяжелее, потому что мальтийцы одержали в первом матче победу. Мы ожидали тяжелой игры, но самое главное, что мы действовали очень агрессивно, очень хорошо, сегодня на поле была мысль, которую мы отрабатывали и отрабатывали. Мы акцентировали внимание нашей команды на быстрый гол, потому что видели, что, если соперник ввязывается в тяжелую игру, то у них есть шансы для реализации, поэтому мы оперативно ее решили. Мы говорили, что каждый момент нужно реализовывать и выжимать, хорошо, что эти моменты были сегодня", - добавил Галактионов.

Сборная России с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы С, команда Мальты располагается на четвертой строчке (3 очка). Лидируют испанцы (6), вторыми идут словаки (3), пятое место занимает команда Северной Ирландии (0), шестое - сборная Литвы (0).

Всего на турнире выступают 53 команды, которые распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.