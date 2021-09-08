Колосков: российские футболисты добились хорошего результата, но об игре надо подумать

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года добилась хорошего результата, но о качестве игры команды нужно подумать. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Россияне сыграли вничью с хорватами (0:0) и победили команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками после шести игр занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Прямые путевки на турнир получат только победители групп, вторые команды сыграют в раунде плей-офф квалификации.

"Я не ждал большого количества голов в игре, потому что ожидать этого не приходится, - сказал Колосков. - На это есть две причины, во-первых, у [главного тренера сборной Валерия] Карпина и его команды не было возможности так обстоятельно узнать футболистов, провести полноценный тренировочный процесс. По сути дела в ходе боя они знакомились друг с другом. Во-вторых, в каждой игре были поиски новых сочетаний в обороне, в полузащите, в атаке".

"Обычно говорят, что игра забывается, а результат остается. В данном случае это не совсем так, потому что эта фраза относится к циклу, который уже закончен, например, стали чемпионами мира при невыразительной игре. В данной ситуации мы находимся в заключительной стадии, поэтому, конечно, результат замечательный, но об игре нужно думать, потому что все специалисты говорят, что качество игры пока хромает", - добавил собеседник агентства.

Колосков отметил, что ожидал сложных побед сборной России. "Конечно, при дефиците времени, незнании футболистов и невозможности провести полноценные качественные тренировки, у меня было представление, что если будем побеждать, то с большим трудом, - отметил Колосков. - Слава богу, что победили, по сути максимум очков набрали, за исключением ничьи с хорватами, у нас по-прежнему есть хорошие шансы бороться за первое место в нашей группе. Поэтому считаю, что результат хороший".

"Сейчас это горячка прошла, потом и руководство, и РФС, и Карпин, и его помощники, и футболисты успокоятся. У Карпина будет возможность проанализировать не только игры, но и весь тренировочный процесс, может, кто-то еще себя проявит до следующих игр в октябре. Я считаю, что надо сказать спасибо всем, но и думать о качестве игры", - заключил Колосков.