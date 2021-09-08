Минспорт может рассмотреть создание аналога "Пушкинской карты" для занятий спортом

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта может рассмотреть идею создания аналога "Пушкинской карты" для занятия спортом для молодежи. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

"Может, стоит подумать по аналогии с "Пушкинской картой", что-то для детей для вовлечения в спорт. Это может быть одна из задач, которую мы по итогам сегодняшней дискуссии можем выработать", - сказал Кадыров.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Панельная дискуссии "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заместителя министра спорта Азата Кадырова, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, представителей бизнеса. Модератором дискуссии выступает директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.