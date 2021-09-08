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Пляжный футбол

Москва в третий раз подряд примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Матчи турнира состоятся на "ЦСКА-Арене" с 27 по 30 октября

ТАСС, 8 сентября. Чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов пройдет в Москве в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.

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Матчи турнира состоятся на "ЦСКА-Арене" с 27 по 30 октября. Окончательный список участвующих в турнире команд будет утвержден позднее.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир пройдет в третий раз подряд. Столица уже принимала клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах. До этого с 2011 по 2017 год турнир неизменно проходил в Бразилии.

Действующим чемпионом является португальская "Брага", побеждавшая на турнире два года подряд (2019, 2020). Также победителями клубного первенства мира становились московский "Локомотив" (2012, 2017), испанская "Барселона" (2015), бразильские "Коринтианс" (2013) и "Васко да Гама" (2011).

В августе в Москве завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Победу на турнире одержала сборная России, победившая в финале команду Японии.

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