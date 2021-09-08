Терюшков: "Химки" удовлетворены работой в летнее футбольное трансферное окно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" осталось довольно проделанной работой в летнее трансферное окно, так как были укреплены все позиции. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Трансферное окно в России завершилось в ночь на 8 сентября. В "Химки" перешли нападающие Кемаль Адеми, Александр Долгов, полузащитники Бесард Сабович, Артем Соколов, Резиуан Мирзов, а также защитники Брайан Идову, Эльмир Набиуллин и Душан Стоинович. Также клуб подписал новое соглашение с капитаном Денисом Глашаковым.

"На данном этапе мы довольны, потому что мы все те позиции, которые обговаривали с главным тренером Игорем Геннадьевичем Черевченко, полностью укрепили, - сказал Терюшков. - У нас есть и вариативность состава, поэтому, наверное, той политикой, которую провели, полностью удовлетворены. Появился и хороший нападающий Кемаль Адеми, подписали Резиуана Мирзова на правах аренды, полноценный контракт заключили с Александром Долговым".

"Подписали соглашение с Брайаном Идову, Эльмир Набиуллин пришел, конечно, молодое дарование Артем Соколов, он будет прогрессировать и развиваться, я уверен, что это будущий игрок сборной. К нам также пришли Бесард Сабович, Душан Стоинович, тоже достаточно сильные, молодые ребята, которые дальше будут прогрессировать, понятно, что закрепили отношения с Денисом Глушаковым. Команда полностью собрана, мы удовлетворены той работой, которую проделали за два месяца", - добавил Терюшков.

Терюшков отметил, что выделить важный трансфер нельзя. "Мы нацелены были на нападение, полузащиту, защиту, - отметил Терюшков. - Как хотели, укрепили, подобрали молодых и перспективных игроков, которые будут прогрессировать с командой. Ну и максимально подписали контракты с игроками из состава в сезоне-2020/21, который блистал".

"Химки" с шестью очками после шести туров занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.