"Локомотив" всех опередил. В российском футболе закрылось летнее трансферное окно

ТАСС, 8 сентября. Летнее трансферное окно в российском футболе завершилось в ночь на 8 сентября по московскому времени. Наиболее активно из клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) действовал московский "Локомотив", который подписал контракты с восемью новичками.

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"Локомотив" начал укреплять состав после прихода немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию клуба 6 июля. Состав железнодорожников пополнили полузащитники Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Джирано Керк, Наир Тикнизян, Фаустино Анджорин и Кирилл Зинович, а также защитники Тин Едвай и Максим Ненахов. Англичанин Анджорин перешел в "Локомотив" из лондонского "Челси" на правах годичной аренды с приоритетным правом выкупа, сделка состоялась 2 сентября. 19-летний Анджорин является воспитанником "Челси", за основную команду футболист провел пять матчей, один из которых - в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21 против "Краснодара". Многие новички еще не успели показать себя в чемпионате из-за паузы на матчи сборных. 2 сентября "Локомотив" также подписал контракт с Марадишвили, срок соглашения составил пять лет. Еще не успел дебютировать в составе железнодорожников и нидерландец Керк. Он перешел в "Локомотив" из нидерландского "Утрехта" 1 сентября, 25-летний игрок подписал контракт на четыре года. В июне состав "Локомотива" пополнил Ненахов, он перешел из "Ахмата", однако не закрепился в составе - в новом сезоне защитник провел на поле 4 минуты, выйдя в концовке матча шестого тура против московского "Динамо" (1:1). Получше ситуация у хорватского защитника Едвая, который 24 июля перешел в "Локомотив" из германского "Байера" и подписал контракт на четыре года. Он уже провел за "Локомотив" четыре матча, в трех из которых выходил на поле с первых минут. Тикнизян перешел в "Локомотив" из ЦСКА 4 августа, но пока не смог закрепиться в составе, проведя в общей сумме 69 минут в четырех играх. Белорусский защитник Зинович еще не сыграл за "Локомотив". Он перешел в клуб 2 июля из белорусской "Ислочи", 18-летний футболист подписал контракт с железнодорожниками на пять лет. Бека-Бека, который перешел в "Локомотив" из французского "Кана" 23 августа, успел дебютировать за команду в матче с "Динамо" перед паузой на игры сборных. "Локомотив" заплатит за 20-летнего полузащитника €7 млн, о чем заявил президент "Кана". "Локомотив" также запомнился и трансферами "на выход". 19-летний полузащитник Максим Мухин ушел в ЦСКА, армейский клуб воспользовался опцией выкупа контракта игрока за €170 тыс. Также после трехлетнего пребывания клуб покинул двукратный победитель Лиги Европы поляк Гжегож Крыховяк, полузащитник перебрался в "Краснодар". Также железнодорожники не стали продлевать контракты с защитниками Брайаном Идову, Владиславом Игнатьевым и Соломоном Кверквелией, голкипером Антоном Коченковым и нападающим Эдером. Многолетний капитан "Локомотива" хорват Ведран Чорлука завершил спортивную карьеру и стал одним из помощников главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. Сомнительный трансфер "Спартака" Летом московский "Спартак" окружало множество трансферных слухов, однако в итоге красно-белые совершили всего два приобретения. Летом генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщал журналистам, что клуб ищет правого защитника и опорного полузащитника, из этих двух задач москвичи решили одну. 29 августа в "Спартак" из бельгийского "Сент-Трюйдена" перешел 24-летний защитник Максимилиано Кофрие.

Позже глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов в разговоре с ТАСС отметил, что этот трансфер был согласован с главным тренером Руем Виторией. "Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров, - сказал Зеленов. - Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника - просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле". Однако к приобретению Кофрие возникли вопросы, потому что игрок не играл в еврокубках, а также выступал за команды, которые не боролись за высокие места в чемпионате Бельгии. Также "Спартак" выкупил у "Челси" нигерийского защитника Виктора Мозеса, который в прошлом сезона играл за красно-белых на правах аренды. Куда активнее "Спартак" этим летом расставался с футболистами. Английский "Вест Хэм" арендовал у красно-белых опорного полузащитник Алекса Крала с обязательной опцией выкупа при соблюдении всех условий. Также "Спартак" отдал в аренду бразильского нападающего Педро Рошу ("Атлетико Паранэнсе") и узбекского полузащитника Остона Урунова, вернувшегося в "Уфу". Действующий чемпион России петербургский "Зенит" совершил точечные приобретения. Состав команды Сергея Семака пополнили бразильский полузащитник Клаудиньо, который перешел из "Брагантино", а также защитник Дмитрий Чистяков ("Ростов") и голкипер Станислав Крицюк (португальский "Жил Висенте"). Ушел из "Зенита" аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. Он стал игроком американского "Остина". Дриусси 25 лет, он выступал за "Зенит" с 2017 года и провел в составе петербургского клуба 138 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 22 результативные передачи. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, дважды побеждал в Суперкубке России. Результативное усиление "Краснодара" "Краснодар" 23 июля приобрел у немецкой "Герты" колумбийского нападающего Джона Кордобу. Контракт с игроком был рассчитан на четыре года, а сумма трансфера, по данным профильного портала Transfermarkt, составила €20 млн. Форвард уже успел проявить себя в чемпионате России, забив пять голов в шести матчах. Кордобе 28 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Перешедший из "Локомотива" Крыховяк пока не успел зарекомендовать себя в "Краснодаре". Полузащитник провел за краснодарский клуб четыре матча, не отметившись результативными действиями. Также состав "Краснодара" пополнил нападающий Владимир Ильин, который 11 июня перешел из "Ахмата". Форвард также не был заметен в играх чемпионата, проведя на поле в общей сумме 43 минуты. Из "Краснодара" в "Ахмат" отправился полузащитник Даниил Уткин, грозненский клуб арендовал футболиста до конца сезона. Уткин хорошо вошел в игру "Ахмата", забив три гола в шести матчах. Также "Краснодар" покинули шведский полузащитник Кристофер Ольссон, который перешел в бельгийский "Андерлехт", нападающий Герман Онугха (датский "Вайле"), а также полузащитник Иван Жигулев (польский "Заглембе"). ЦСКА этим летом запомнился не только трансфером Мухина и уходами Тикнизяна и Марадишвили. Московский клуб также покинул хорватский полузащитник Никола Влашич. По информации журналиста Фабрицио Романо, "Вест Хэм" заплатит за лидера армейцев €30 млн + 8 млн бонусами. Контракт рассчитан на пять лет. Пока хорват также не смог дебютировать за новый клуб из-за паузы на матчи сборных. Армейский клуб на правах аренды до конца текущего сезона также покинули исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, который перешел в клуб чемпионата Италии "Венецию", и аргентинский нападающий Адольфо Гайч. Прошлый сезон форвард провел в аренде в итальянском "Беневенто", в 15 матчах он забил два гола. Аргентинец продолжит карьеру в клубе второго по силе дивизиона Испании "Уэска". На правах свободного агента в ЦСКА пришел нападающий Антон Заболотный, который является воспитанником армейского клуба. У форварда закончился контракт с "Сочи", за который он выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне Заболотный принял участие в 30 матчах за "Сочи" в разных турнирах, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Нападающий является чемпионом России в составе "Зенита" (сезон-2018/19). "Динамо", "Рубин", "Сочи", "Уфа" Ряды "Динамо" пополнил уругвайский защитник Диего Лаксальт, клуб объявил о подписании с игроком трехлетнего контракта 22 июня. Ранее футболист выступал за "Милан". Также к "Динамо" присоединились полузащитник "Рубина" Денис Макаров и центральный защитник Фабьян Бальбуэна, который перешел из "Вест Хэма" на правах свободного агента.

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