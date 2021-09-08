Чернышенко: Россия чувствует себя частью большой спортивной семьи

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Россия ощущает себя частью большой мировой спортивной семьи. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступает министр спорта Олег Матыцин.

"В Казани сегодня работают лидеры мирового спорта. Я особо хотел бы поприветствовать глав международных спортивных организаций, федераций. Мы чувствуем себя частью большой мировой спортивной семьи", - сказал Чернышенко.

"Форум привлек наших гостей из-за рубежа, это говорит о том, что Россия остается значимой в международном сообществе как по организации мероприятий, так и в мировом спортивном движении", - добавил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.